Lazio-Monza, Carboni passa palla all’arbitro: il dettaglio dietro il 2-0

Un passaggio verso l’arbitro, il recupero della Lazio e il gol del momentaneo 2-0 firmato da Gustav Isaksen. L’episodio, avvenuto nella sfida di Serie A contro il Monza e diventato virale sui social, nasce da una scelta solo in apparenza inspiegabile del difensore Andrea Carboni.

Secondo l’analisi di Sky Sport, ricostruita da Lorenzo Fontani, la somiglianza tra la divisa dell’arbitro Giuseppe Collu e quelle dei giocatori del Monza avrebbe ingannato la percezione di Carboni durante l’azione.

Il passaggio di Carboni e il gol della Lazio

Al limite dell’area di rigore, Carboni ha appoggiato il pallone direttamente verso Collu. L’azione è proseguita senza che il direttore di gara riuscisse a evitare l’impatto con la palla. La Lazio l’ha recuperata subito e l’errore si è trasformato in un assist involontario per la rete di Isaksen.

La dinamica ha sorpreso i tifosi, anche perché il passaggio sembrava indirizzato a un compagno. Per capire che cosa sia accaduto, Sky Sport ha riesaminato l’azione attraverso i replay televisivi e la propria analisi tecnologica.

Che cosa emerge dall’analisi di Sky Sport

La ricostruzione individua una possibile illusione ottica, anziché una semplice deconcentrazione. Il colore della divisa di Collu appariva molto simile a quello delle maglie dei compagni di Carboni. A incidere, secondo l’analisi, sono stati anche i giochi di luce e ombra sul campo e la particolare angolazione dell’azione.

Nel gioco di prima intenzione, affidandosi alla visione periferica, il difensore avrebbe quindi scambiato l’arbitro per un punto d’appoggio della propria squadra.

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