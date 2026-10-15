Lazio-Monza, Carboni passa palla all’arbitro: il dettaglio dietro il 2-0

Il passaggio del difensore del Monza verso Collu ha favorito il gol di Isaksen. L’analisi di Sky Sport spiega che cosa può aver ingannato Carboni.

Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Un passaggio verso l’arbitro, il recupero della Lazio e il gol del momentaneo 2-0 firmato da Gustav Isaksen. L’episodio, avvenuto nella sfida di Serie A contro il Monza e diventato virale sui social, nasce da una scelta solo in apparenza inspiegabile del difensore Andrea Carboni.

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Secondo l’analisi di Sky Sport, ricostruita da Lorenzo Fontani, la somiglianza tra la divisa dell’arbitro Giuseppe Collu e quelle dei giocatori del Monza avrebbe ingannato la percezione di Carboni durante l’azione.

Il passaggio di Carboni e il gol della Lazio

Al limite dell’area di rigore, Carboni ha appoggiato il pallone direttamente verso Collu. L’azione è proseguita senza che il direttore di gara riuscisse a evitare l’impatto con la palla. La Lazio l’ha recuperata subito e l’errore si è trasformato in un assist involontario per la rete di Isaksen.

La dinamica ha sorpreso i tifosi, anche perché il passaggio sembrava indirizzato a un compagno. Per capire che cosa sia accaduto, Sky Sport ha riesaminato l’azione attraverso i replay televisivi e la propria analisi tecnologica.

Che cosa emerge dall’analisi di Sky Sport

La ricostruzione individua una possibile illusione ottica, anziché una semplice deconcentrazione. Il colore della divisa di Collu appariva molto simile a quello delle maglie dei compagni di Carboni. A incidere, secondo l’analisi, sono stati anche i giochi di luce e ombra sul campo e la particolare angolazione dell’azione.

Nel gioco di prima intenzione, affidandosi alla visione periferica, il difensore avrebbe quindi scambiato l’arbitro per un punto d’appoggio della propria squadra.

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