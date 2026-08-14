Ciro Immobile si ritira dal calcio giocato a 36 anni, a comunicarlo è il Paris Fc, sua ultima squadra, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il miglior marcatore della storia della Lazio appende così gli scarpini al chiodo dopo aver fatto gioire i propri tifosi per più di 300 volte in carriera.

Ciro Immobile e il Paris FC annunciano la decisione dell'attaccante italiano di porre fine alla sua carriera da calciatore professionista, dopo un percorso eccezionale ai massimi livelli. Il giocatore ha espresso la necessità di dedicare la maggior parte del suo tempo alla famiglia dopo 17 anni di attività professionistica.

Campione d'Europa nel 2021 con l'Italia, vincitore della Scarpa d'Oro europea nel 2020, quattro volte capocannoniere della Serie A, capocannoniere della UEFA Europa League (2020) e vincitore di numerosi altri riconoscimenti individuali e di squadra, Ciro ha costruito negli anni uno dei palmarès più impressionanti della sua generazione. In oltre 650 partite giocate, ha segnato più di 320 gol.

Arrivato al Paris FC nel gennaio 2026, ha scelto di unirsi al club e al suo progetto per scrivere gli ultimi mesi della sua illustre carriera. Accogliere un giocatore del suo calibro, della sua esperienza e del suo palmarès è stato un vero onore per il Paris FC.



Ma al di là di ciò che la sua presenza con la maglia parigina rappresentava, Ciro ha portato molto alla squadra. La sua esperienza ai massimi livelli, i suoi elevati standard e la sua professionalità sono stati un supporto quotidiano per il team. Dentro e fuori dal campo, ha condiviso la sua esperienza e ha fatto da mentore ai giocatori che hanno lavorato al suo fianco in questi ultimi mesi.

Scegliendo il Paris FC, Ciro non è venuto semplicemente a concludere la sua carriera; ha partecipato attivamente a un momento significativo nella storia e nello sviluppo del club.



Marco Neppe, Direttore Sportivo del Paris FC:



"Innanzitutto, vogliamo congratularci con Ciro per la sua straordinaria carriera. Il numero di partite giocate, gol segnati e trofei individuali e di squadra vinti durante la sua permanenza qui parla da sé. Ciro è arrivato al club a gennaio, a Parigi, accompagnato da tutta la sua famiglia. L'impegno, la dedizione e l'energia inesauribile che ha portato al gruppo descrivono al meglio la sua personalità. Ciro è sempre stato positivo, ambizioso e concentrato sugli interessi della squadra. Apprezziamo e rispettiamo profondamente tutto ciò che hai fatto per noi. Ciro, ti auguriamo tutto il meglio per il prossimo capitolo della tua vita. Grazie mille."