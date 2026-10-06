Messi, l’ultima con l’Argentina: cosa è previsto per il saluto al Monumental
Contro il Benin, all’una di notte italiana, Messi giocherà la sua ultima partita con l’Argentina davanti a oltre 80.000 tifosi.
L’ultima partita di Messi davanti al Monumental
Lionel Messi vestirà per l’ultima volta la maglia dell’Argentina nell’amichevole contro il Benin, in programma all’una di notte italiana. Il Monumental sarà pieno: oltre 80.000 tifosi sono attesi dopo che i biglietti sono andati esauriti in meno di due ore.
Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Messi è arrivato venerdì con la famiglia a bordo del suo jet privato. Ha trascorso alcuni giorni a Rosario, poi domenica ha raggiunto la squadra a Buenos Aires. La Federazione lo ha accolto sui social con il messaggio «Il re è a casa». In abiti sportivi, si è subito unito ai compagni agli ordini di Scaloni.
Le parole di Scaloni e i numeri in nazionale
«Messi lascia qualcosa di ineguagliabile. Non ho mai visto nessun altro trasmettere ciò che lui trasmette in campo, è proprio questo che ci mancherà. Ma so che resteremo ad alti livelli», ha detto il ct.
Il testo colloca l’annuncio del ritiro al 31 agosto, dopo una finale mondiale persa e in un periodo segnato dalla morte del padre Jorge. Nel bilancio dei suoi vent’anni con l’Argentina restano il Mondiale 2022, due Copa America, 207 presenze e 125 gol: numeri che nessun altro ha raggiunto con quella maglia.
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