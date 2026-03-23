Kenneth Taylor conquista la Lazio: l'olandese mette nel mirino uno storico primato

L'esultanza di Kenneth Taylor, quel saluto che ricorda tanto Milinkovic-Savic, ha immediatamente scaldato il cuore dei tifosi della Lazio. Non si tratta solo di un gesto simbolico: l'olandese sta dimostrando in campo una concretezza e una disciplina quasi "militare". Il suo stile di gioco, verticale e rapido, sembra l'innesto ideale per una squadra che cerca più profondità, offrendo una soluzione diversa e più diretta rispetto alla manovra ragionata del classico "sarrismo".

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Kennery Taylor: il paragone con un altro Big

L'impatto di Taylor con l'ambiente biancoceleste è stato sorprendente. Nonostante la comprensibile nostalgia per leader come Luis Alberto e lo stesso Milinkovic, il centrocampista si è inserito subito nei meccanismi tattici, confermando la necessità di un profilo capace di aggredire gli spazi. I numeri della sua prima fase a Roma sono impressionanti, infatti, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, con tre reti segnate in appena un mese e mezzo, si sta avvicinando ai record di Aaron Winter, l'ultimo mediano olandese capace di lasciare il segno con la maglia della Lazio.

La crescita numerica: il sorpasso sull'Ajax

Il salto di qualità rispetto alla prima parte di stagione all'Ajax è evidente. Con la doppietta al Bologna e il primo squillo contro il Genoa dello scorso 30 gennaio, Taylor ha già superato il bottino collezionato in Olanda, passando da due gol in quindici partite a tre reti in sole undici presenze in Italia. Più che un semplice ricordo del passato, le sue prestazioni suggeriscono che la Lazio abbia trovato un nuovo protagonista capace di muoversi tra le linee e colpire con regolarità.