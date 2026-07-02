AIA, bocciata la proposta sul congelamento: ecco gli arbitri dismessi

L'AIA ha deciso di non accogliere la proposta di congelare le dismissioni avanzata dalla CAN A e B. La richiesta, sostenuta dai rappresentanti della commissione arbitrale e inserita nella relazione finale dal designatore ad interim Dino Tommasi, non ha trovato il via libera.

Di conseguenza, come riportato da La Gazzetta dello Sport, vengono confermate tutte le decisioni già previste. Nessun rinvio delle dismissioni non solo per gli arbitri, ma anche per gli assistenti e per il settore VAR.

Promozioni e dismissioni: ecco tutte le decisioni dell'AIA

Restano confermate le promozioni in CAN A e B di Marco Di Loreto (Terni), Mattia Drigo (Portogruaro), Dario Madonia (Palermo), Edoardo Manedo Mazzoni (Prato) e Alberto Poli (Verona).

Sono invece confermate le dismissioni di Rosario Abisso (Palermo), Ivano Pezzuto (Lecce), Marco Piccinini (Forlì), Federico Dionisi (L'Aquila) e Luca Massimi (Termoli). L'organico della CAN A e B sarà così composto da 42 direttori di gara.

Tra gli assistenti vengono promossi Giovanni Boato, Luca Chiavaroli, Simone Della Mea, Matteo Gentile, Matteo Lauri, Vincenzo Russo e Giulia Tempestilli.

Lasciano invece l'organico Bitonti, Capaldo, Catallo, Cipressa, Emmanuele, Niedda, Pascarella, Pressato, Votta e Preti, oltre ai già dimissionari Carbone e Giallatini. Il numero complessivo degli assistenti sarà di 73 unità.

Il 7 luglio la scelta dei designatori: prende forma l'idea Rizzoli

Novità anche nel settore Video Match Officials (VAR-VMO), dove vengono avvicendati Gualtieri, Monaldi, Serra, Prenna e Nasca.

L'attenzione si sposta ora sul 7 luglio, quando il nuovo direttore tecnico Domenico Messina comunicherà i nomi dei designatori di tutte le categorie, dalla CAN A e B fino ai livelli inferiori.

Tra le ipotesi emerse nelle ultime ore c'è anche quella di un ritorno di Nicola Rizzoli, già responsabile della CAN A e B dal 2017 al 2021. Al momento, però, resta soltanto un'idea.