Arrivano notizie poco incoraggianti in casa Lazio. L'infortunio rimediato da Taylor nell'ultima gara di campionato contro il Lecce preoccupa non poco Gattuso, alla luce soprattutto dei prossimi impegni in campionato. Dopo Torino, la Lazio tornerà nella Capitale per sfidare il 6 dicembre l'Atalanta di mister Sarri, prima dell'attesissimo derby contro la Roma, in programma domenica 13 dicembre alle ore 12:30.

Taylor in ansia per il derby

Proprio in vista della stracittadina, aumentano gli interrogativi sull'impiego di Kenneth Taylor. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'olandese rimarrà ai box contro i granata, mentre resta incerta la sua presenza contro Atalanta e Roma.

Oggi previsti gli esami

Il centrocampista si sottoporrà oggi agli esami strumentali per chiarire l’entità del problema muscolare: la risonanza darà tutte le risposte necessarie, ma la speranza è che non si tratti di una lesione, ma soltanto di un affaticamento. Nel caso in cui si trattasse di uno stiramento, la sua disponibilità sarebbe a forte rischio per i due appuntamenti allo Stadio Olimpico e Dele-Bashiru dovrebbe iniziare a farsi trovare già pronto.