Cardone: "La Lazio va a Torino con defezioni pesanti. Tempi di recupero per Taylor? Vi dico che..."
Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei
Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.
Cardone a Radiosei
Taylor? Una volta svolta la risonanza, gli scenari potranno essere due: o la situazione è simile a quella di Frattesi oppure, se fosse una cosa più grave dell’affaticamento, ci sarebbe da capire se c’è lesione. La risonanza magnetica non è scontato che venga fatta oggi. Se c’è lesione serviranno un paio di settimane di stop e a quel punto sarebbe in dubbio per il derby. Per ora è difficile sbilanciarsi su queste due possibilità. Il fastidio lo ha avvertito ad inizio secondo tempo col Lecce, martedì ha svolto un allenamento blando e mercoledì è stato fermato; ieri ha fatto piscina e questa è la prassi, è l’inizio della cura. Io non credo che lo vedremo con Torino e Atalanta, ma ci sarà per il derby.
Prosegue
Il favorito al suo posto credo sia Dele-Bashiru, eventualmente sennò col 4-2-3-1 giocano Rovella e Belahyane, con Frattesi trequartista. Rovella però è tanto che non parte titolare, quindi vedo ancora un 4-3-3 con Dele-Bashiru come soluzione di potenza, oppure ci sarebbe la soluzione di qualità con Gudmundsson. Per questa sfida comunque credo Gattuso opterà per la fisicità di Dele-Bashiru. Marusic martedì proverà ad allenarsi.
La Lazio va a Torino con defezioni pesanti. Comunque il gruppo già col Lecce ha risposto bene alle assenze, anche se chiaramente era una partita diversa. Il gruppo c’è e dà segnali importanti, quindi c’è ottimismo da parte mia.