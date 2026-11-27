Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

Taylor? Una volta svolta la risonanza, gli scenari potranno essere due: o la situazione è simile a quella di Frattesi oppure, se fosse una cosa più grave dell’affaticamento, ci sarebbe da capire se c’è lesione. La risonanza magnetica non è scontato che venga fatta oggi. Se c’è lesione serviranno un paio di settimane di stop e a quel punto sarebbe in dubbio per il derby. Per ora è difficile sbilanciarsi su queste due possibilità. Il fastidio lo ha avvertito ad inizio secondo tempo col Lecce, martedì ha svolto un allenamento blando e mercoledì è stato fermato; ieri ha fatto piscina e questa è la prassi, è l’inizio della cura. Io non credo che lo vedremo con Torino e Atalanta, ma ci sarà per il derby.