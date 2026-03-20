Nazionali, convocazioni Serbia: c'è un biancoceleste

Continua il giro delle convocazioni delle varie federazioni in vista della prossima sosta per le Nazionali.

Ratkov convocato dalla Serbia

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La Serbia ha concluso al terzo posto il suo girone di qualificazione ai Mondiali, pertanto non prenderà parte nemmeno ai Playoff, ma giocherà due partite amichevoli contro Spagna e Arabia Saudita. Tra le convocazioni del CT Veljko Paunovic spicca anche l'attaccante biancoceleste Petar Ratkov, che sta però faticando a trovare spazio nelle gerarchie di Maurizio Sarri. A centrocampo non può mancare, invece, a proposito di Lazio, in questo caso un ex, Sergej Milinkovic-Savic.

Le convocazioni