Riscontrato un caso di pertosse e 5 casi con sintomi compatibili nella rosa del Sassuolo
Brutte notizie per Fabio Grosso e il suo Sassuolo, come riportato dal club neroverde, infatti, è stato riscontrato un sintomo di pertosse in gruppo
Brutte notizie per Fabio Grosso e il suo Sassuolo, come riportato dal club neroverde, infatti, è stato riscontrato un sintomo di pertosse in gruppo.
Caso pertosse al Sassuolo
Come riportato attraverso un comunicato ufficiale, il Sassuolo ha reso noto che a seguito di accertamenti è stato riscontrato un caso di pertosse nel gruppo squadra ed altri cinque casi compatibili con i sintomi della malattia. Tutto il resto del gruppo è stato sottoposto a profilassi. Al momento non sarebbe in programma un rinvio della gara contro la Juventus, ma la Lega Serie A è stata informata della situazione, che va considerata in divenire.
Il comunicato del Sassuolo
Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra.
I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi.
Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff.