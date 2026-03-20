Riscontrato un caso di pertosse e 5 casi con sintomi compatibili nella rosa del Sassuolo

Brutte notizie per Fabio Grosso e il suo Sassuolo, come riportato dal club neroverde, infatti, è stato riscontrato un sintomo di pertosse in gruppo.

Caso pertosse al Sassuolo

Sassuolo - Depositphotos

Come riportato attraverso un comunicato ufficiale, il Sassuolo ha reso noto che a seguito di accertamenti è stato riscontrato un caso di pertosse nel gruppo squadra ed altri cinque casi compatibili con i sintomi della malattia. Tutto il resto del gruppo è stato sottoposto a profilassi. Al momento non sarebbe in programma un rinvio della gara contro la Juventus, ma la Lega Serie A è stata informata della situazione, che va considerata in divenire.

Il comunicato del Sassuolo