Gattuso, la maglia del Sion nella collezione di Cattelan: Cracco la nota
Durante il podcast, lo chef cerca una divisa del Milan; Cattelan gli indica anche quella di Kaká.
Photo by Diego Puletto/Getty Images)
Carlo Cracco ha notato una maglia di Gattuso nella collezione di Alessandro Cattelan durante una puntata del podcast Super Nova, lo chef stava cercando tra le divise quella del suo Milan.
Cracco ospite nella cucina del podcast
La puntata si è svolta in cucina, anziché in studio. Tra battute e preparazioni, Cracco si è cimentato con alcuni dei suoi piatti più conosciuti e ha parlato del suo amore per l’uovo.
La maglia di Gattuso nella collezione
Osservando le maglie di Cattelan, lo chef ha notato inizialmente l’assenza di divise del Milan. Subito dopo si è corretto, indicando quella di Gattuso.