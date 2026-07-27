Calciomercato Lazio, il club punta il danese Noah Markmann: l'offerta per il difensore

Il mercato della Lazio si muove tra ostacoli e occasioni sfumate, evidenziando un senso di impotenza e ridotte ambizioni. Le uniche operazioni concluse a titolo definitivo finora sono i parametri zero Doekhi e Pedraza, mentre obiettivi come Asp sono sfumati e Dominguez e Espì si sono allontanati.

L'opzione Noah Markmann

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'unica trattativa calda è quella per il diciannovenne Noah Markmann del Nordsjaelland, per la quale la Lazio avrebbe già offerto circa 7 milioni più bonus, nonostante la scadenza del calciatore nel 2027. Un investimento importante che rischia però di non bastare subito a mister Gattuso.

Il profilo del danese

Cresciuto nel settore giovanile del Nordsjælland, Noah Hesselund Markmann ha debuttato in prima squadra nel settembre 2024 in Coppa di Danimarca contro il Fremad Amager e ha militato nelle varie giovanili danesi fino all'Under 21. Con la maglia del club ha totalizzato 38 presenze, di cui 27 nell'ultima stagione, nella quale è sceso in campo per un totale di 1.985 minuti.