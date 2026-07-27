Reggina, ufficiale l'arrivo del mister Marchionni: il club verso il ritiro estivo

La Reggina ha ufficializzato il nuovo allenatore per la prossima stagione: sarà Marco Marchionni, che ha già firmato un contratto annuale. Il tecnico, affiancato dal Ds Giancarlo Romairone, è atteso oggi al centro sportivo Sant'Agata per dare ufficialmente il via al raduno.

La carriera del nuovo tecnico

Ex centrocampista che ha vestito la maglia della Juventus, Fiorentina e del Parma, oltre ad aver collezionato 6 presenze in Nazionale, il mister riparte da Reggio Calabria dopo una carriera in panchina che lo ha visto protagonista alla guida di Foggia, Novara, Potenza e Ravenna, club con cui ha conquistato una Coppa Italia di categoria e la promozione in Serie C.

Il programma del raduno e delle visite

Il raduno si terrà al Sant'Agata, dove la rosa si incontrerà con la dirigenza. Il programma prevede le visite mediche sotto la supervisione del dottor Pasquale Favasuli e dei suoi collaboratori, seguite da tre giorni di test tecnici. Successivamente al via la preparazione, che potrebbe svolgersi direttamente al centro sportivo o nella sede del ritiro non ancora comunicata, ma per la quale si stanno valutando alcune località di montagna.