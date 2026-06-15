Gila in bilico: il Napoli spinge, ma Lotito fa muro

Con la consapevolezza che la Lazio dovrà operare a saldo zero entro la fine del mese, il club dovrà lavorare sul mercato in uscita e dopo quella di Romagnoli, che potrebbe essere ufficiale proprio in queste ore, secondo quanto raccolto da il messaggero, un’altra cessione potrebbe riguardare Mario Gila.

Il difensore spagnolo sarebbe finito nel mirino del Napoli e vista la situazione in casa Lazio, lo stesso giocatore avrebbe avuto alcuni tentennamenti riguardo la sua permanenza. La Lazio, dal canto suo, non ha intenzione di lasciarsi scappare un altro perno del reparto difensivo: Lotito e Fabiani hanno, infatti, promesso a Gattuso che avrebbero trattenuto il giocatore, ma al momento il futuro di Gila resta ancora fortemente in bilico.

Mercato a saldo zero, la carta Gila

Alla luce del mercato a saldo zero, il club biancoceleste potrebbe puntare proprio su di lui per un’ipotetica uscita che potrebbe allo stesso tempo consentire di portare un tesoretto nelle casse della società e dare inizio al mercato in uscita. La volontà resta mantenere il giocatore in squadra, la società potrebbe anche giocarsi la carta dello spagnolo. Al netto degli intoccabili Taylor, Zaccagni, Cataldi e Rovella, che non ha attirato al momento particolari interessi sul mercato, Gila appare il più sacrificabile.

L'alternativa

In alterativa, per evitare di perdere un altro elemento prezioso dopo Romagnoli, il club potrebbe invece valutare un gioco ad incastri riflettendo sulla cessione di quei biancocelesti in bilico e con mercato: Provedel, Lazzari, Cancellieri, Mandas e Pellegrini.