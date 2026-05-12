Caos Derby, Rocca: "L'annuncio di De Siervo sull'orario mi lascia perplesso. Meglio lunedì"

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca si è espresso in merito all'orario del derby della Capitale.

La sera a Roma non è possibile giocare un derby, visto come i tifosi hanno messo a ferro e fuoco la città nell’ultima occasione. L’orario giusto è le 12.30, le ipotesi fantasiose sul lunedì non sono percorribili perché coinvolgerebbero altre realtà, spostando 300mila persone in un giorno feriale: sarebbe una iattura per il campionato e per i tifosi.