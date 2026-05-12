Caos Derby, Rocca: "L'annuncio di De Siervo sull'orario mi lascia perplesso. Meglio lunedì"

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca si è espresso in merito all'orario del derby della Capitale

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
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Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca si è espresso in merito all'orario del derby della Capitale.

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L'intervento di Rocca

L'annuncio di De Siervo sull'orario di gioco del derby mi lascia perplesso, per usare un eufemismo. Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Più saggio far giocare il derby lunedì. Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo pianificare prima. Mi auguro che il ministro Piantedosi e il prefetto Giannini intervengano per correggere questa superficiale ed egoistica presa di posizione della Lega Calcio.

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La sera a Roma non è possibile giocare un derby, visto come i tifosi hanno messo a ferro e fuoco la città nell’ultima occasione. L’orario giusto è le 12.30, le ipotesi fantasiose sul lunedì non sono percorribili perché coinvolgerebbero altre realtà, spostando 300mila persone in un giorno feriale: sarebbe una iattura per il campionato e per i tifosi.

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