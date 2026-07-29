La Lazio guarda in casa dello Schalke: occhi puntati su Becker

Ginevra Sforza /
(Photo by Christof Koepsel/Getty Images via Onefootball
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La Lazio sta monitorando un nuovo profilo per rinforzare la fascia sinistra e mettere a disposizione di Rino Gattuso un nuovo terzino. Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe mostrato interesse per Vitalie Becker, terzino tedesco classe 2005 di proprietà dello Schalke 04.

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Il contratto del laterale mancino con i tedeschi è in scadenza il prossimo giugno. Secondo il giornalista, tuttavia, l'operazione appare al momento complicata: la società biancoceleste dovrebbe infatti trovare un accordo economico con il club. La Lazio resta alla finestra e continua a monitorare la situazione. Qualora il giovane terzino non dovesse rinnovare il contratto, i capitolini potrebbero pensare di muoversi con anticipo per assicurarsi le sue prestazioni in vista dell'estate 2027.

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