A sorpresa il nome di Matteo Renzi è stato accostato in queste ore alla Lazio. L'ex presidente del Consiglio è stato interpellato da un suo follower, che attraverso il box domande pubblicato sul proprio profilo Instagram gli ha lanciato una provocazione: acquistare la proprietà biancoceleste. Non si è fatta così attendere la risposta del politico, che ha replicato alla sollecitazione attraverso un video. Di seguito le sue parole.

La risposta di Renzi

Ragazzi, non scherziamo: primo, tifo per la Fiorentina. Secondo, non ho i soldi e terzo, fare un affare con Lotito è praticamente impossibile. Se si sveglia, perché di solito dorme, è pericolosissimo.

Il video