Italia, Donnarumma: “Siamo tesi, ma carichi. Abbiamo passato…”

Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport per presentare la partita contro la Bosnia.



Ecco cosa ha detto:

"Siamo esseri umani ed è normale dire che questa partita la sentiamo anche noi e tutti abbiamo voglia di far bene e andare al Mondiale. C'è la tensione giusta, siamo carichi e dobbiamo pensare solo a noi, a quello che abbiamo preparato, a quello che sappiamo fare, a quelli che siamo, quella è la cosa più importante, tutto il resto viene in secondo piano".

"Siamo un gruppo giovane, è normale ci sia un po' di nervosismo, un po' di adrenalina, fa parte del gioco, però domani è una gara importante da approcciare subito nel migliore dei modi, dobbiamo prendere come esempio la gara scorsa e non ripetere gli errori del primo tempo. Penso che la squadra si sia preparata bene ed è pronta per fare una grande partita e avere una grande gioia".

"Sono orgoglioso di tutto ciò che ho fatto con la Nazionale, ci sono state gioie e dolori, ho perso due Mondiali e c'è voglia di riportare l'Italia dove merita, solo noi sappiamo cosa abbiamo passato dopo non esserci qualificati, non esserci ai Mondiali. Da quello dobbiamo ripartire e dall'esperienza negativa che abbiamo fatto e mettere tutto in campo per dare una gioia ai nostri tifosi, agli italiani e a noi stessi perché ce lo meritiamo per il lavoro che stiamo facendo e per tutto".