Vieri: "Lazio? Non era facile partire così. Gattuso se lo meritava. E su Frattesi..."

La lunga sosta di ottobre ha lasciato spazio anche per fare un primo bilancio sulle prime cinque giornata di Serie A. Ai taccuini della Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha analizzato il percorso di alcune squadre di Serie A, tra cui anche la stessa Lazio, attualmente prima in classifica al pari di Inter e Roma.

Christian Vieri alla Gazzetta dello Sport