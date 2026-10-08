Vieri: "Lazio? Non era facile partire così. Gattuso se lo meritava. E su Frattesi..."
La lunga sosta di ottobre ha lasciato spazio anche per fare un primo bilancio sulle prime cinque giornata di Serie A. Ai taccuini della Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha analizzato il percorso di alcune squadre di Serie A, tra cui anche la stessa Lazio, attualmente prima in classifica al pari di Inter e Roma.
Christian Vieri alla Gazzetta dello Sport
Se questa Lazio può durare nei piani alti della classifica? Questo non lo so, ma non era facile partire così pur senza l’aiuto dei tifosi, perlomeno in casa. Gattuso se lo meritava, per tutto quello che dà. E Frattesi anche: quando parte da dietro non lo prendi, non mi stupisce che abbia già segnato tre gol. E può arrivare a dieci tranquillamente.