Grigliata di gruppo a Formello: la organizza Hysaj

Secondo quanto riferito da Radio Laziale, a Formello sarebbe in programma nei prossimi giorni una grigliata di gruppo, per proseguire sulla scia dell'entusiasmo legato agli ultimi risultati in campo e per rafforzare maggiormente il gruppo in vista dei prossimi attesi impegni tra campionato e Coppa Italia.

Hysaj organizza una grigliata di gruppo a Formello

A organizzare questo speciale momento, dopo un lungo periodo, sarebbe Elsaid Hysaj, ormai vicino all'addio in estate a causa il contratto in scadenza: da luglio sarà infatti ufficialmente svincolato. Un'occasione per salutare i compagni prima della partenza.

Il post di Radio Laziale