Grigliata di gruppo a Formello: la organizza Hysaj
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Secondo quanto riferito da Radio Laziale, a Formello sarebbe in programma nei prossimi giorni una grigliata di gruppo, per proseguire sulla scia dell'entusiasmo legato agli ultimi risultati in campo e per rafforzare maggiormente il gruppo in vista dei prossimi attesi impegni tra campionato e Coppa Italia.
Hysaj organizza una grigliata di gruppo a Formello
A organizzare questo speciale momento, dopo un lungo periodo, sarebbe Elsaid Hysaj, ormai vicino all'addio in estate a causa il contratto in scadenza: da luglio sarà infatti ufficialmente svincolato. Un'occasione per salutare i compagni prima della partenza.