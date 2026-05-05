Derby, Binaghi: "Finale degli Internazionali? Si sapeva da due anni. Sulla programmazione..."

Riguardo all'orario previsto per il derby di Roma, in programma il 17 maggio alle ore 12:30, è intervenuto anche il presidente Fitp, Angelo Binaghi, ai microfoni di Radio 1. Il numero uno della Fitp ha commentato la scelta di giocare la stracittadina capitolina nella stessa giornata della finale di tennis al Foro Italico. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lo spostamento del derby di Roma per la finale degli Internazionali? Che la finale si sarebbe giocata quel giorno a quell'ora si sa da due anni. Io credo che sia la volta buona che il calcio si renda conto che, per il bene dei suoi appassionati, ormai tanti quanto i nostri, bisogna programmare il campionato tenendo conto che a Roma e a Torino ci sono gli Internazionali e le Atp Finals.

Come fece De Siervo, avrei spostato il derby al giorno precedente così come successo a Torino quando misero Juve-Toro in contemporanea con le Atp Finals. Insomma, la programmazione si può fare in mille modi: se si trova un dirigente illuminato si può fare, altrimenti...