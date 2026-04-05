Soltanto 11.000 spettatori: l'Olimpico resta semi-deserto
Come riportato da Il Corriere dello Sport, allo Stadio Olimpico c'è stato il solito scenario desolante questa volta con 11.000 spettatori
Come riportato da Il Corriere dello Sport, in occasione di Lazio-Parma allo Stadio Olimpico c'è stato il solito scenario desolante questa volta con 11.000 spettatori, dato leggermente più alto rispetto alle passate uscite. L'atmosfera è stata comunque surreale anche fuori dallo Stadio Olimpico dove l'assenza dei tifosi si è fatta sentire.
Ambiente
5.000 sono stati i tagliandi staccanti e solo altri 5.000 dei circa 30.000 abbonati hanno deciso di entrare allo stadio per seguire Lazio-Parma. Sarà così fino al termine della stagione, le sole partite su cui si ragionerà saranno il derby (in trasferta) e l'ipotetica finale di Coppa Italia.
Protesta
Sempre come riporta il Corriere dello Sport, sono proprio gli abbonati a portare avanti questa dura protesta nei confronti di Lotito, infatti per quel che riguarda i biglietti venduti, 6.000 è più o meno la stessa cifra che veniva fatta registrare pre-protesta nelle partite di non cartello. Oggi lo stadio vuoto per la Lazio è diventata la regola non l'anomalia.