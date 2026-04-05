Soltanto 11.000 spettatori: l'Olimpico resta semi-deserto

Come riportato da Il Corriere dello Sport, in occasione di Lazio-Parma allo Stadio Olimpico c'è stato il solito scenario desolante questa volta con 11.000 spettatori, dato leggermente più alto rispetto alle passate uscite. L'atmosfera è stata comunque surreale anche fuori dallo Stadio Olimpico dove l'assenza dei tifosi si è fatta sentire.

Ambiente

5.000 sono stati i tagliandi staccanti e solo altri 5.000 dei circa 30.000 abbonati hanno deciso di entrare allo stadio per seguire Lazio-Parma. Sarà così fino al termine della stagione, le sole partite su cui si ragionerà saranno il derby (in trasferta) e l'ipotetica finale di Coppa Italia.

Protesta

Sempre come riporta il Corriere dello Sport, sono proprio gli abbonati a portare avanti questa dura protesta nei confronti di Lotito, infatti per quel che riguarda i biglietti venduti, 6.000 è più o meno la stessa cifra che veniva fatta registrare pre-protesta nelle partite di non cartello. Oggi lo stadio vuoto per la Lazio è diventata la regola non l'anomalia.