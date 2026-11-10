I tifosi della Lazio chiedono il rinnovo di Danilo Cataldi
Sotto l’ultimo post ufficiale della Lazio, i tifosi chiedono al club di prolungare il contratto del centrocampista.
Sotto l’ultimo post pubblicato dal profilo ufficiale della Lazio, dove si ufficializzava il rinnovo di Floriani Mussolininfino al 2031, molti tifosi biancocelesti hanno rivolto la stessa richiesta alla società. Vogliono che Danilo Cataldi resti e che il club gli rinnovi il contratto.
L’appello dei tifosi sotto il post della Lazio
«Rinnovate #Cataldi» e «Ora Danilo» sono due dei messaggi comparsi nei commenti. Due formule diverse per esprimere lo stesso desiderio, quello di continuare a vedere il centrocampista con la maglia biancoceleste.
Il legame tra Cataldi e la tifoseria biancoceleste
I messaggi raccontano l’affetto per un giocatore diventato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La richiesta dei tifosi è rivolta alla società, a cui spetta la decisione sul futuro del centrocampista.