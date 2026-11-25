In vista della sfida tra Torino e Lazio, valida per la 13ª giornata di campionato, l'infermeria porta diversi dubbi in casa granata. Come riportato da Toro News, Abate deve valutare vari acciacchi emersi dopo Napoli e situazioni da chiarire tra difesa e fasce, pur con qualche buona notizia, e le ultime indicazioni sul campionato arriveranno direttamente dalle parole del tecnico prima del match.

Belghali e Ismajli

Restano forti dubbi sull'impiego di Rafik Belghali contro la Lazio: il ginocchio destro infiammato (senza lesioni a menisco e legamenti) lo ha costretto al cambio al 40' al Maradona dopo aver stretto i denti al rientro anticipato dalla nazionale, e solo Abate chiarirà se potrà correre senza dolore. Stop più lungo per Ardian Ismajli: uscito nella ripresa a Napoli per una lesione di primo grado agli adduttori della coscia sinistra, salterà almeno tre settimane, a cui si somma l'operazione di osteosintesi alla mano destra per il quarto metacarpo che impone massima cautela.

Biraghi e Fortini

Sulla sinistra resta in bilico Cristiano Biraghi, fermo a lavorare a parte per un affaticamento muscolare che lo staff valuterà giorno per giorno senza forzare, con convocazione incerta anche per la panchina. Segnali positivi invece da Niccolò Fortini, che ha superato la pubalgia ed è già tornato in panchina a Napoli: sta seguendo un percorso di potenziamento per ritrovare ritmo, e spetterà al tecnico decidere se impiegarlo con la Lazio o attendere ancora.

Rodriguez

Il caso di Ricardo Rodriguez non è solo medico: dopo il recupero dall'infortunio pre Monza, ha risposto alla Svizzera giocando durante la sosta, attirando la dura reazione del Torino che lo ha escluso per motivi disciplinari a Napoli (scelta su cui Abate non ha avuto potere decisionale). Fisicamente sembra recuperato, ma resta da capire se verrà reintegrato per la sfida con i biancocelesti.