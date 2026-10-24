Gilardino: “Dobbiamo cambiare qualcosa e invertire la rotta. La Lazio...”

Una grande Lazio vince per 2-1 in casa contro il Parma. Partita sbloccata da Taylor, in dubbio fino all’ultimo, al 50’ dal limite dell’area si accentra con un azione personale e scarica un sinistro raso terra sulla sinistra. Dopo soli 8’ arriva in raddoppio dei biancocelesti: Nuno Tavares crossa al centro e Diego Carlos anticipa in spaccata il proprio portiere firmando un autogol. Nei minuti di recupero arriva il primo gol della gestione Gilardino con il primo gol del classe 2007 Lontani che accorcia le distanze ma non evita la terza sconfitta consecutiva per il Parma. Mister Gilardino si espresso così al termine della partita ai microfoni di DAZN e SKY.

SKY

Fotografia abbastanza chiara della partita. Dovrò rivederla, ma credo che abbiamo fatto un passo avanti nel primo tempo di oggi rispetto a quello con il Torino. Nelle distanze in particolare, creando anche delle occasioni. Poi, nel secondo tempo, abbiamo subito due gol troppo facili, qualche ingenuità che ci stiamo portando dietro e che non ci possiamo concedere. È un qualcosa su cui dobbiamo crescere, soprattutto per l'obiettivo che ha in testa questa squadra. A livello di atteggiamento dovevamo fare qualcosina in più. La gestione mentale del gruppo? Siamo dentro a delle difficoltà, bisogna affrontarle, non abbiamo altre possibilità. Abbiamo una partita molto importante fra pochi giorni, non decisiva. Dobbiamo cambiare qualcosa e invertire la rotta, sono convinto che ce la faremo.

DAZN