Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Mantova, la vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di giovedì 6 agosto saranno messi in vendita i biglietti per la gara Lazio-Mantova, valida per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa, in programma domenica 16 agosto alle ore 21:15 allo Stadio Olimpico di Roma.

VENDITA TAGLIANDI

La vendita dei biglietti per Lazio-Mantova inizierà dalle ore 12:00 di giovedì 6 agosto.

Di seguito i prezzi dei tagliandi

I biglietti e i segnaposto saranno disponibili:

● online tramite il circuito Vivaticket

●presso punti vendita Vivaticket

ACCESSO ALLA GARA PER GLI ABBONATI 2026/27

Tutti i tifosi che avranno sottoscritto l’abbonamento alla stagione 2026/27 entro le ore 13:00 di giovedì 13 agosto avranno diritto ad assistere alla gara Lazio-Mantova utilizzando il proprio abbonamento.

In occasione della partita saranno aperti al pubblico esclusivamente i seguenti settori:

● Tribuna Tevere – tutti i settori

● Tribuna Monte Mario – tutti i settori

● Settore Ospiti

ABBONATI DI CURVE E DISTINTI: OBBLIGO DI SEGNAPOSTO

Considerata la chiusura di Curve e Distinti, gli abbonati alla stagione 2026/27 dei seguenti settori:

● Distinti Nord Ovest

● Curva Nord

● Distinti Nord Est

● Distinti Sud Est

● Curva Maestrelli

potranno assistere alla partita in Tribuna Tevere, ma dovranno obbligatoriamente scaricare un segnaposto gratuito e personalizzato.

Il segnaposto sarà disponibile dalle ore 12:00 di venerdì 14 agosto fino all’inizio della gara.

Per ottenerlo sarà necessario inserire online, nella sezione Coupon, oppure comunicare presso un punto vendita Vivaticket, il codice della propria card S.S. Lazio:

● Abbonamento caricato sulla Millenovecento: codice che inizia con 032……….

● Abbonamento caricato sulla Eagle: codice che inizia con EAG………

Il segnaposto dovrà essere presentato per accedere allo Stadio Olimpico.

ABBONATI TEVERE E MONTE MARIO

Gli abbonati di Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario, invece, potranno accedere direttamente utilizzando il proprio abbonamento, senza necessità di scaricare il segnaposto.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

Al costo dei biglietti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%.

I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2022 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.

All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei biglietti:

Via dei Gladiatori per i biglietti Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario;

Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere;

Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;

Piazza Piero Dodi per i biglietti di Tribuna Tevere.

I settori dello stadio chiusi al pubblico:

- Distinti Nord Ovest

- Curva Nord

- Distinti Nord Est

- Distinti Sud Est

- Curva Maestrelli

Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso (D.L. 8/2/2010 nr. 8).

Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Nella vendita libera il numero massimo di biglietti acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d’identità.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.

Il Cambio nominativo è sempre vietato per i biglietti del settore ospiti.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 17:15 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra - Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria.

Presso lo stesso punto vendita, verranno rilasciati i biglietti Coni e FIGC ma solo ed esclusivamente il giorno della gara e solo dalle ore 17:15 alle 19:15 – Sportello Accrediti.

Per esporre uno striscione NON CENSITO DALL’OSSERVATORIO allo stadio, è obbligatorio presentare una richiesta entro 48 ore dall’evento. Clicca qui per scaricare il modulo per poi inviarlo alla mail: [email protected]. Il richiedente verrà contattato solo in caso di esito negativo.