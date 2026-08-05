Polymarket, niente riapertura: il Tar rinvia la decisione al 25 agosto

Il futuro di Polymarket in Italia dovrà ancora attendere. Il Tar del Lazio ha infatti respinto il ricorso urgente presentato dalla piattaforma di prediction market, confermando per il momento l'oscuramento del sito disposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La decisione non rappresenta però una pronuncia definitiva sul merito della vicenda. Il Tribunale ha stabilito che non sussistono le condizioni per concedere una sospensione immediata del provvedimento e ha rinviato ogni valutazione alla Camera di consiglio fissata per il 25 agosto.

Nel frattempo, la piattaforma resterà inaccessibile agli utenti italiani, mantenendo gli effetti del provvedimento adottato da Adm.

Polymarket resta oscurato: il Tar del Lazio respinge il ricorso urgente

La piattaforma Polymarket rimane quindi bloccata in Italia. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso cautelare presentato dalle società collegate alla piattaforma, che chiedevano la sospensione del provvedimento con cui, il 10 luglio 2026, il sito era stato inserito nell'elenco dei portali vietati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il sito risulta inaccessibile in Italia dal 27 luglio. La notizia è stata diffusa dall'agenzia specializzata Agipro.

Per il Tribunale manca l'estrema urgenza: decisione collegiale il 25 agosto

Il rigetto del ricorso non equivale a una conferma della legittimità del provvedimento adottato da Adm. Il Tar del Lazio, infatti, non è ancora entrato nel merito della questione.

Nel decreto firmato dal presidente della Sezione Quarta Ter, il giudice evidenzia che il caso "merita il dovuto approfondimento in sede collegiale". Per questo motivo la vicenda sarà esaminata dall'intero collegio dei giudici nella Camera di consiglio del 25 agosto.

Secondo il Tribunale, mancava il requisito dell'estrema urgenza necessario per concedere una sospensione immediata dell'oscuramento. Fino alla decisione collegiale, dunque, Polymarket, principale piattaforma internazionale dei mercati di previsione, resterà bloccata in Italia.

L'oscuramento del sito, ricorda Agipronews, ha inoltre determinato lo stop quasi immediato dell'accordo triennale di sponsorizzazione con la S.S. Lazio. Nonostante ciò, Polymarket verserà comunque al club una parte della somma prevista dal contratto.