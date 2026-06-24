Come riportato da Il Messaggero, eppur qualcosa si muove. Angelo Peruzzi ha aperto alla possibilità di tornare alla Lazio. A determinate condizioni, ovviamente.

Obiettivo quello di aiutare Gattuso

L’obiettivo è quello di aiutare Gennaro Gattuso (da ieri ufficiale) in questa nuova avventura. Si prospetta un ruolo di direttore tecnico per l’ex portiere. Vero che si era lasciato male con il club, soprattutto per le vedute diverse con l’allora direttore sportivo Igli Tare, ma adesso l’ex attaccante non c’è più. Claudio Lotito, insomma, lo ha richiamato ad un ruolo operativo: non è un’operazione definita, Peruzzi vuole ancora delle garanzie sul fatto che avrà voce in capitolo sia nelle scelte tecniche sia per quanto riguarda le dinamiche di spogliatoio.

Occhio ad altri ex

Ci saranno ulteriori incontri ma la situazione potrebbe essere delineata a breve. Non è nemmeno escluso qualche altro ex, fra le fila delle giovanili.