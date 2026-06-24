Reggina-Lotito, Pedullà: "Emerse alcune criticità. Entro il weekend..."

Gli ultimi aggiornamenti sull'operazione tra Claudio Lotito e la Reggina. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, sarebbero emerse nelle ultime ore alcune criticità che hanno ritardato la svolta societaria, ma entro il prossimo weekend si potrebbe arrivare alla fumata bianca.

L'indiscrezione di Pedullà

Reggina-Lotito: emerse alcune criticità nelle ultime ore che hanno ritardato la svolta societaria. Lavori in corso per sistemare tutto. Entro il weekend si potrebbe andare alla definizione. Operazione da circa 1,6 milioni (debiti compresi)

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