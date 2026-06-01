Idea low cost per l'attacco: si valuta un centravanti svincolato

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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La Lazio continua a guardare il mercato degli svincolati alla ricerca di rinforzi per rafforzare i reparti che necessitano maggiori interventi. Tra i profili seguiti, secondo quando raccolto dal Corriere dello Sport, c'è anche quello di Bamba Dieng, centravanti del Lorient con il contratto in scadenza il 30 giugno

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Occhi puntati su Bamba Dieng, centravanti svincolato del Lorient 

In 25 presenze stagionali l'attaccante senegalese ha collezionato 15 gol tra Ligue 1 e Coppa di Francia e starebbe valutando offerte anche in Spagna. Secondo il quotidiano, la Lazio sarebbe intenzionata a investire su un nuovo attaccante, ma servirà prima la cessione di uno tra Noslin e Dia.

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