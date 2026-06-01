Idea low cost per l'attacco: si valuta un centravanti svincolato

La Lazio continua a guardare il mercato degli svincolati alla ricerca di rinforzi per rafforzare i reparti che necessitano maggiori interventi. Tra i profili seguiti, secondo quando raccolto dal Corriere dello Sport, c'è anche quello di Bamba Dieng, centravanti del Lorient con il contratto in scadenza il 30 giugno.

Occhi puntati su Bamba Dieng, centravanti svincolato del Lorient

In 25 presenze stagionali l'attaccante senegalese ha collezionato 15 gol tra Ligue 1 e Coppa di Francia e starebbe valutando offerte anche in Spagna. Secondo il quotidiano, la Lazio sarebbe intenzionata a investire su un nuovo attaccante, ma servirà prima la cessione di uno tra Noslin e Dia.