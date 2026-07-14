Formello Day 2| Inizia la seconda giornata del ritiro: gli aggiornamenti live

Ieri è iniziata ufficialmente l'era del mister Gattuso, con la rosa biancoceleste che ha cominciato il ritiro al centro sportivo di Formello. Oggi le aquile sono tornate a svolgere la seduta mattutina e pomeridiana (dalle ore 18:00), entrambe visibili per i tifosi tramite il canale YouTube.

Formello Day 2: gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE 09:05

Inizia la seduta mattutina dell'allenamento con la squadra che inizia la fase atletica. Ancora assenti Cataldi, Isaksen, Furlanetto e Patric.

AGGIORNAMENTO 09:15

Inizia la fase di preparazione con il pallone.

AGGIORNAMENTO 09:25

Dopo aver concluso la prima parte della seduta, la rosa si sposta sul campo principale e viene divisa dal mister Gattuso in due gruppi: da un lato si svolgono le prove tattiche, dall'altro si prende parte ad una partitella a campo ridotto.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00

Continuano gli esercizi secondo la divisione in gruppi e la squadra che subisce gol durante la partitella è costretta dal mister ad eseguire una serie di flessioni.

AGGIORNAMENTO ORE 10:10

Una volta tolte le porticine comincia la partitella a tutto campo

AGGIORNAMENTO ORE 10:20

La partitella si conclude con un 4-1, grazie alla doppietta di Ratkov, le reti di Noslin e Przyborek e un gol di Dia.

AGGIORNAMENTO ORE 10:25

Dopo una breve cooling break, le aquile indossando le scarpe da ginnastica per la fase dedicata alla corsa.

La diretta video