Non solo il Sassuolo, anche il Monza sulle tracce di Lazzari
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Il terzino biancoceleste, con il contratto in scadenza nel 2027, è ormai ai saluti con la Lazio e in questa sessione di mercato potrebbe fare le valigie per una nuova avventura.
Il Monza su Lazzari
Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, non solo il Sassuolo, ma anche il Monza, fresca di promozione in Serie A, starebbe seguendo Manuel Lazzari. Il suo addio potrebbe liberare una casella sulla corsia laterale di destra, che potrebbe essere occupata da Floriani Mussolini, tornato a Formello dopo il prestito alla Cremonese che. dal canto suo, ha scelto di non riscattarlo.