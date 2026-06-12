Noslin rivela: "Devo diventare un giocatore importante, sono ancora lontano"

Con il campionato ormai concluso, Noslin ha rilasciato un'intervista al programma olandese Kick ‘t Met di Ziggo Sport, ripercorrendo alcune tappe della sua carriera come al Fortuna Sittard, fino ad una rivelazione: l'attaccante biancoceleste ha pensato di scegliere il Suriname, prima di scegliere definitivamente la nazionale olandese.

Sono stato molto vicino a scegliere il Suriname, ma mia madre, che ha sempre creduto nei miei sogni, mi ha detto di aspettare. So di potercela fare. Ci deve essere qualcuno che ti dà questa opportunità, ma devi anche guadagnartela. Non posso ancora dire di essermela guadagnata. La nazionale olandese è un obiettivo e un sogno. Devo diventare un giocatore importante, sono ancora lontano da questo livello.