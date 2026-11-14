Italia, omaggio alle 39 vittime dell’Heysel prima del Belgio

Alla vigilia della partita di Nations League contro il Belgio, una delegazione della FIGC ha reso omaggio alle 39 vittime della tragedia dell’Heysel. Secondo quanto riportato da Figc, La Nazionale ha deposto una corona di fiori e osservato un momento di raccoglimento davanti alla lapide commemorativa, come riferisce la FIGC.

Malagò, Ranieri, Mancini e Scalvini alla commemorazione

A guidare la delegazione federale è stato il commissario straordinario Giovanni Malagò. Con lui hanno partecipato Claudio Ranieri, direttore tecnico della Federcalcio e presidente del Club Italia, il Ct Roberto Mancini e Giorgio Scalvini, presente in rappresentanza degli Azzurri.

I quattro hanno deposto la corona sotto la lapide e si sono fermati per un momento di raccoglimento. La cerimonia si è svolta alla vigilia dell’incontro con il Belgio, in programma la sera successiva allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

La lapide per le 39 vittime del 29 maggio 1985

La lapide ricorda le 39 persone che persero la vita il 29 maggio 1985. La tragedia fu causata dai disordini scoppiati prima della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus.

È davanti a questo ricordo che la delegazione italiana ha scelto di fermarsi prima dell’impegno di Nations League a Bruxelles.

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