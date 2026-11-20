La Lazio torna in campo contro il Lecce con l’obiettivo di restare imbattuta e conquistare la decima vittoria in Serie A. Secondo quanto riportato da Agipronews, All’Olimpico i biancocelesti partono favoriti nelle quote: il successo della squadra di Gennaro Gattuso è offerto a 1,38, mentre il gol di Tijjani Noslin si gioca a 2,25.

Le quote di Lazio-Lecce e i precedenti all’Olimpico

Secondo i betting analyst di Sisal e Betflag, citati da Agipronews, la vittoria del Lecce è proposta a 8,00. Il pareggio si colloca invece tra 4,75 e 4,90. Per la squadra di Gattuso, la sfida arriva dopo la pausa del campionato.

Nei diciannove precedenti all’Olimpico, i salentini hanno vinto soltanto due volte. Il bilancio degli ultimi undici confronti tra le due squadre è però in equilibrio: quattro successi per parte e tre pareggi.

I gol della Lazio e le quote sulle reti

La Lazio ha segnato 25 reti nelle prime undici giornate. Nello stesso arco di campionato aveva fatto meglio soltanto nella stagione 2017/2018, quando i gol erano stati 31.

Nei mercati sulle reti, l’Over è offerto a 1,50 e precede l’Under, proposto a 2,40. Anche il Goal, a 1,72, ha una quota inferiore rispetto al No Goal, fissato a 2,00.

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