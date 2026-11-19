Hernanes assegna alla Lazio il 15% di possibilità di vincere lo scudetto, pur considerando l’Inter la squadra più forte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, L’ex centrocampista, soprannominato «Profeta», si dice emozionato nel vedere i biancocelesti primi in classifica e riconosce nella squadra la mentalità di Gattuso.

La Lazio e il sogno scudetto

Per descriverla, Hernanes sceglie un vino che produce in Piemonte: «La Lazio di Gattuso è come un Grignolino, un rosso che produco sulle colline di Asti e di Monferrato, in Piemonte. Un vino romantico. Quando lo bevi, ti viene da sorridere. E mi capita di farlo ogni volta che guardo questa Lazio, prima in classifica con pieno merito». Produce vino da una decina d’anni e nelle Langhe ha il suo campo base, chiamato «Ca’ del profeta».

Il primato ha sorpreso anche lui: «Non me l’aspettavo, ma s’è creata una bella magia». Alla domanda sul titolo richiama l’impresa del Leicester in Premier League, poi dà una percentuale: «Io dico che la Lazio ha il 15% di portare a casa il campionato. Anche se la più forte resta sempre l’Inter».

Hernanes distingue l’emozione dal tifo: è affezionato anche agli altri club in cui ha giocato, ma ricorda che, al suo arrivo a Roma, dichiarò di voler vincere il campionato. Gli risposero che la Lazio lottava per l’Europa; lui, racconta, combatté quella mentalità. «Sognavo di vincere e di lottare per lo scudetto. Vederla lassù mi emoziona».

Gattuso e i giocatori biancocelesti

Nella squadra Hernanes rivede il carattere dell’allenatore: «Questa Lazio gli somiglia: è come se in campo ci fossero undici Rino. È riuscito a trasmettere la sua mentalità alla squadra. La voglia di azzannare ogni caviglia, lottare su ogni pallone, dare tutto senza risparmiarsi mai. Vedo la sua fame, la sua voglia». Da avversario affrontò Gattuso due volte e dice di averlo sempre stimato per l’onestà e il rispetto con cui giocava.

Tra i biancocelesti cita Zaccagni, che secondo i dati da lui studiati crea più occasioni di chiunque altro, e poi Mandas, Belahyane, Provstgaard, Floriani Mussolini e Frattesi. È soprattutto Frattesi, a suo giudizio, a rispecchiare il calcio di Gattuso: nella corsa fatta contro il Napoli prima del gol Hernanes vede ciò che serve per sognare lo scudetto. A Taylor, ribattezzato «profeta», riconosce intelligenza tattica, senso del gol e qualità tecniche. Considera inoltre l’infortunio di Nuno Tavares un duro colpo: per caratteristiche fisiche e stile di gioco lo ritiene insostituibile.

Hernanes non crede che i tifosi tornerebbero allo stadio se a marzo la Lazio fosse ancora in quella posizione. Cita la scaramanzia e il rapporto con il presidente, augurandosi che la situazione si risolva perché la squadra merita uno stadio pieno.

Tra i ricordi biancocelesti sceglie i gol nei derby, la Coppa Italia del 26 maggio e le punizioni segnate con entrambi i piedi. Soprattutto, però, gli è rimasta una frase rivoltagli da un tifoso: «non te ne annà, profe’…». Racconta che, dopo quel pomeriggio a Formello, ricevette circa diecimila messaggi dai laziali e cercò di rispondere a tutti. Per lo scudetto indica ancora l’Inter come favorita e invita a fare attenzione anche alla Roma. Di Nico Paz dice che è più forte di lui: «Un fenomeno».