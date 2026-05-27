Sarri-Lazio: il comunicato ufficiale della rescissione

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio reso nota la risoluzione consensuale del contratto che legava Maurizio Sarri alla società biancoceleste

Beniamino Civitelli /

Era solo questione di tempo, ma adesso è ufficiale: Sarri non è più l'alleanatore della Lazio.

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Sarri-Lazio: la separazione è ora ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio reso nota la risoluzione consensuale del contratto che legava Maurizio Sarri alla società biancoceleste. Il Comandante è pronto ad approdare a Bergamo, mentre a Roma arriverà Gennaro Gattuso.

Il comunicato della Lazio

Lotito

La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff.

La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale.

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