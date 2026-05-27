Sarri-Lazio: il comunicato ufficiale della rescissione

Era solo questione di tempo, ma adesso è ufficiale: Sarri non è più l'alleanatore della Lazio.

Sarri-Lazio: la separazione è ora ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio reso nota la risoluzione consensuale del contratto che legava Maurizio Sarri alla società biancoceleste. Il Comandante è pronto ad approdare a Bergamo, mentre a Roma arriverà Gennaro Gattuso.

Il comunicato della Lazio