Sarri-Lazio: il comunicato ufficiale della rescissione
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio reso nota la risoluzione consensuale del contratto che legava Maurizio Sarri alla società biancoceleste
Era solo questione di tempo, ma adesso è ufficiale: Sarri non è più l'alleanatore della Lazio.
Sarri-Lazio: la separazione è ora ufficiale
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio reso nota la risoluzione consensuale del contratto che legava Maurizio Sarri alla società biancoceleste. Il Comandante è pronto ad approdare a Bergamo, mentre a Roma arriverà Gennaro Gattuso.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff.
La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale.