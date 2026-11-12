Le formazioni ufficiali di Italia-Francia: Frattesi titolare
Questa sera la nuova Italia di Roberto Mancini ospita la Francia a San Siro
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Questa sera la nuova Italia di Roberto Mancini ospita la Francia a San Siro. Dopo il pareggio di Parigi, gli Azzurri vanno alla caccia del primo posto occupato proprio dai Blues. Queste le scelte dal 1’ di Mancini e Zidane.
La formazione ufficiale dell’Italia
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Ct Mancini.
La formazione ufficiale della Francia
Francia (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Ct: Zidane