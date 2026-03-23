La Lazio esprime vicinanza a Tudor per la scomparsa del padre: la nota
L'ex allenatore di Lazio e Juventus, durante la partita del Tottenham ha perso il padre
Igor Tudor - Via onefootball (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
Il Tottenham sta vivendo un momento difficile, proprio nella giornata di ieri ha perso in casa 0-3 lo scontro salvezza con il Nottingham Forest. Durante il match, è venuto a mancare il padre di Igor Tudor, attuale tecnico degli Spurs: il croato ha saputo della tragica notizia a fine partita.
La Lazio esprime vicinanza a Tudor per la scomparsa del padre
Proprio in questi minuti, attraverso una nota la Lazio ha voluto mostrare vicinanza al suo ex allenatore per la scomparsa del padre.
La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex allenatore biancoceleste Igor Tudor per la scomparsa del padre.