La Lazio esprime vicinanza a Tudor per la scomparsa del padre: la nota

Il Tottenham sta vivendo un momento difficile, proprio nella giornata di ieri ha perso in casa 0-3 lo scontro salvezza con il Nottingham Forest. Durante il match, è venuto a mancare il padre di Igor Tudor, attuale tecnico degli Spurs: il croato ha saputo della tragica notizia a fine partita.

La Lazio esprime vicinanza a Tudor per la scomparsa del padre

Proprio in questi minuti, attraverso una nota la Lazio ha voluto mostrare vicinanza al suo ex allenatore per la scomparsa del padre.