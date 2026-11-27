La Lazio ha fatto gli auguri di compleanno a Roberto Mancini, che compie 62 anni, attraverso i propri canali ufficiali. L’ex attaccante e allenatore biancoceleste è oggi commissario tecnico dell’Italia.

Gli auguri della Lazio sui canali ufficiali

Il club biancoceleste ha rivolto il proprio messaggio di auguri a Mancini nel giorno del suo compleanno.

Dal 1997 al 2000: 24 gol in 136 presenze

Mancini arrivò alla Lazio nel 1997 e vestì la maglia biancoceleste fino al 2000. Da calciatore totalizzò 24 gol in 136 presenze e conquistò uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA.

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