Serie A, nuove regole per le maglie dei club dalla stagione 2027/28
Gli sponsor tecnici potranno collaborare con altri marchi; previste anche novità per stemmi, numerazioni e scadenze.
Cambiano le regole per le maglie dei club di Serie A. Il nuovo regolamento introdotto dalla Lega entrerà in vigore nella stagione 2027/28 e resterà valido fino al termine del campionato 2029/30. citando nss sports, le modifiche riguardano le collaborazioni tra marchi, gli stemmi, l’aspetto delle divise e i tempi di presentazione dei modelli.
Maglie realizzate in collaborazione tra marchi
La novità principale riguarda gli sponsor tecnici: potranno realizzare maglie da gioco in collaborazione con altri marchi, integrando il logo di questi ultimi nel proprio.
Stemmi celebrativi per anniversari e ricorrenze
Le società potranno inoltre sostituire o integrare il proprio stemma con una versione celebrativa in occasione di anniversari o ricorrenze particolari. Per utilizzarla servirà la preventiva approvazione della Lega.