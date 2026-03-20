Lazio, On. Casini su Lotito: "Non vuole consigli. I tifosi soffrono"

La contestazione del popolo laziale nei confronti di Claudio Lotito prosegue. La tregua è arrivata per l'ultima partita casalinga giocata contro il Milan. Un calore incredibile del tifo della Lazio ma allo stesso tempo l'annuncio che lo stadio Olimpico tornerà ad esser vuoto (o quasi) nelle sfide casalinghe dei capitolini. A parlare di questa situazione è stato anche l'Onorevole Pier Ferdinando Casini, che conosce molto bene Claudio Lotito. Il politico è intervenuto infatti ai microfoni di TMW per raccontare il suo punto di vista.

Le sue parole

Lo conosco bene ed evito di dargli consigli, perché sono inutili. Lotito è una persona simpatica ma assolutamente incapace di avere consigli (ride, ndr). Comunque dico una cosa: io un pochino, anche tramite mio figlio, vivo la lazialità. Devo dire che è una cosa seria la lazialità, ci sono tantissimi tifosi che stanno soffrendo, è triste vedere lo stadio vuoto, fa male anche alla squadra.

La posizione del tifo organizzato

Come anticipato e risaputo il tifo organizzato continua con gran coerenza la contestazione verso la presidenza biancoceleste ed in particolare, ovviamente, Claudio Lotito. La spinta del popolo laziale si è visto chiaramente nella partita Lazio-Milan, una coreografia come sempre strepitosa e poi uno stadio ad essere il dodicesimo uomo in campo. Dopo questa eccezione però si torna a contestare con l'assenza nelle partite casalinghe allo stadio Olimpico.