Genoa-Udinese 0-1, Ekkelenkamp-Davis e il grifone va KO

La 30sima giornata del campionato di serie A è iniziata con la vittoria del Napoli sul Cagliari per 1-0, protagonista la rete siglata da Scott McTominay. Il secondo match di questa giornata è stato Genoa-Udinese. I friuliani passano per 0-2 grazie alle reti di Ekkelenkamp e Davis. La squadra di casa gioca un buon match nella prima frazione ma non sfrutta le occasioni create. Il secondo tempo si tinge di bianco e nero, ad esultare è l'Udinese.

La partita

Parte la sfida con un immediato dominio della squadra di casa. Il Genoa costruisce e crea maggiori manovre d'attacco con l'Udinese che cerca per lo più di contenere. Un'occasione grande arriva al minuto 26 quando Malinovskyi calcia una punizione chirurgica che si schianta contro la traversa avversaria. Minuto 37, altro legno per il grifone, stavolta è Colombo che si libera bene e conclude verso la porta difesa da Okoye, di nuovo traversa.

Nel secondo tempo l'inerzia del match cambia. L'Udinese viene fuori ed il Genoa sembra una squadra diversa rispetto alla prima frazione. La manovra offensiva dei friulani cresce e al 66simo Zaniolo pennella un cross per Ekkelenkamp che da breve distanza sigla la rete del vantaggio di testa. Ci prova a pareggiarla il Genoa ma la spinta che crea non porta a nulla. Al minuto 96 la chiude Davis.

Le rispettive classifiche

Esultano gli ospiti che si portano a casa tre punti importanti su un campo ostico come quello del Genoa. L'Udinese vola al decimo posto con ben 39 punti. Continua la bella stagione dei friuliani.

Amaro in bocca per Daniele De Rossi e i suoi. Dopo un bel primo tempo arriva la sconfitta. Adesso i punti in classifica sono 33 ed i punti dalla zona retrocessione sono 9 di vantaggio.