Giordano: "La Lazio ha fatto la partita che doveva fare..."
Giordano ha lasciato delle dichiarazioni riguardo il match di Campionato della Lazio contro il Monza
Giordano a Radio Sei
Intervenuto ai microfoni di Radio Sei, Giordano ha lasciato delle dichiarazioni riguardo il match di Campionato che ha giocato ieri la Lazio.
Le sue parole
Primo tempo fatto molto bene, poi nel secondo non so se c’è stato un rilassamento o se certi calciatori erano stanchi. Questa gara poteva nascondere dei trabocchetti ma la Lazio ha fatto la partita che doveva fare, al netto di qualche sofferenza, è anche fisiologico concedere occasioni nei 90′. Questa è una squadra che deve vivere partita dopo partita, senza pensare troppo a lungo, spingendo sull’acceleratore. La Lazio palleggia poco, è una squadra molto verticale, a me piace così però in alcuni momenti con il palleggio addormenteresti la gara. Questa rosa, per fare una sola competizione, credo sia adatta. Se può confermarsi alla lunga su questi livelli non lo so.