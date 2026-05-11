Lazio, Il Comandante punta alla finale: rebus a centrocampo e certezze in attacco

La Lazio si prepara alla sfida decisiva contro l'Inter con il morale a metà tra la voglia di riscatto e la tensione dei grandi eventi. Dopo lo stop in campionato, la fnale di Coppa Italia diventa il palcoscenico perfetto per cancellare le amarezze e alzare un trofeo. Il Comandante Maurizio Sarri sta studiando ogni dettaglio per arginare la corazzata nerazzurra e regalare una gioia immensa al popolo biancoceleste.

Cabina di regia: ballottaggio a tre

Il grande dubbio di formazione riguarda il cuore del centrocampo. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Patric sembra in pole position per agire da play: lo spagnolo ha smaltito un indurimento al polpaccio e offre quella solidità difensiva necessaria in una finale. Alle sue spalle scalpitano Cataldi, tornato ad allenarsi in gruppo dopo i guai muscolari, e Rovella, che cerca di ritrovare lo smalto dei giorni migliori per soffiare il posto ai compagni nel momento decisivo.

Grandi ritorni in campo

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sulle fasce si preannunciano scintille: a sinistra Nuno Tavares è pronto alla sfida fisica con Dumfries, mentre a centrocampo torna Taylor, l'uomo copertina della stagione, fresco dopo il riposo nell'ultimo turno. In attacco, nessun dubbio sul tridente pesante: Isaksen e Noslin supporteranno Zaccagni. Il capitano, nonostante una recente botta, ha recuperato e guiderà i suoi compagni dalla sua corsia di competenza.