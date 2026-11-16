Lecce, Pinzi al lavoro per la Lazio: assenti Di Francesco e sette giocatori

Il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di sabato prossimo con la Lazio allo Stadio Olimpico. La seduta a Martignano è stata diretta da Pinzi e dallo staff tecnico giallorosso, senza Di Francesco.

La ripresa del Lecce a Martignano

Dopo la domenica di riposo, Falcone e compagni si sono ritrovati nel pomeriggio al Centro Sportivo di Martignano. È iniziata così la preparazione per la partita contro la Lazio.

Di Francesco a Coverciano, seduta diretta da Pinzi

Di Francesco non era presente perché impegnato a Coverciano in un corso di aggiornamento inserito nell’edizione annuale della Panchina d’Oro. L’allenamento è stato quindi diretto da Pinzi insieme allo staff tecnico giallorosso.

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