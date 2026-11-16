Lecce, Pinzi al lavoro per la Lazio: assenti Di Francesco e sette giocatori
Il tecnico partecipa a un corso a Coverciano; tra gli assenti figurano Ilić, Pierotti e cinque convocati dalle Nazionali.
Eusebio Di Francesco - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di sabato prossimo con la Lazio allo Stadio Olimpico. La seduta a Martignano è stata diretta da Pinzi e dallo staff tecnico giallorosso, senza Di Francesco.
La ripresa del Lecce a Martignano
Dopo la domenica di riposo, Falcone e compagni si sono ritrovati nel pomeriggio al Centro Sportivo di Martignano. È iniziata così la preparazione per la partita contro la Lazio.
Di Francesco a Coverciano, seduta diretta da Pinzi
Di Francesco non era presente perché impegnato a Coverciano in un corso di aggiornamento inserito nell’edizione annuale della Panchina d’Oro. L’allenamento è stato quindi diretto da Pinzi insieme allo staff tecnico giallorosso.