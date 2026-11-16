Ronaldo, la madre contro il Portogallo: «Lo hanno tradito»

Dolores Aveiro critica l’omaggio del Portogallo a Cristiano Ronaldo: secondo la madre dell’attaccante, la nazionale avrebbe dovuto celebrarlo in sua presenza e non gli avrebbe riservato il rispetto meritato. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Le sue parole riaprono il dibattito sull’addio del figlio alla selezione, dopo il tributo organizzato in occasione della partita di Nations League contro la Danimarca. SportMediaset riporta lo sfogo raccolto dai media portoghesi.

Le accuse di Dolores Aveiro alla nazionale

La madre di Ronaldo lega la propria amarezza anche alla sconfitta della squadra: «Lo hanno tradito, e per questo sono stata contenta della sconfitta del Portogallo». Parlando dello stato d’animo dell’attaccante dell’Al-Nassr, aggiunge: «Cristiano ci è rimasto male, è stato ingannato e anch'io provo molta amarezza. Il ko della nazionale? Ben gli sta, ne sono stata felice».

Al centro delle sue critiche c’è soprattutto il modo in cui la Federazione ha scelto di rendere omaggio al giocatore. «Un tributo del genere andava organizzato in sua presenza, non mentre era assente. In nazionale non ha ricevuto il rispetto che meritava, nemmeno da parte dei suoi stessi compagni», afferma Aveiro.

Il tributo dello Sporting e quello contro la Danimarca

Dolores Aveiro parla a margine di un evento ufficiale allo stadio José Alvalade di Lisbona, casa dello Sporting, il club in cui Ronaldo è cresciuto. È lì che, a suo giudizio, il figlio riceverà il riconoscimento più sentito: «Il vero riconoscimento lo riceverà qui allo Sporting, dove sanno dargli il giusto valore, al contrario di quanto fatto dalla Federazione».

Durante l’ultimo incontro di campionato tra Sporting e Moreirense, il pubblico aveva già dedicato un omaggio all’ex giocatore. Al settimo minuto lo stadio si era alzato in piedi, tra striscioni e l’urlo siuuu. Sui maxischermi erano state proiettate alcune delle sue giocate più note, per celebrare la carriera internazionale appena conclusa.

Anche la nazionale aveva preparato un tributo prima della gara con la Danimarca, la prima dopo l’addio di Ronaldo e terminata 1-4 per la squadra di Jorge Jesus. Gli undici titolari erano entrati in campo indossando tutti la maglia numero 7. Al settimo minuto il pubblico aveva applaudito, mentre sui led a bordo campo compariva il messaggio «Obrigado, Capi7ao», con il numero 7 al posto della lettera T.

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