Lazio-Monza, la sfida all’Olimpico passa dai numeri: precedenti e scelte

La Lazio ospita il Monza all’Olimpico domenica 11 ottobre alle 15, nella sesta giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano alla sfida ancora imbattuti; i brianzoli ripartono invece dal primo successo in campionato, ottenuto prima della lunga sosta.

La squadra di Gennaro Gattuso ha raccolto 13 punti nelle prime cinque giornate, con quattro vittorie e un pareggio. Prima della pausa ha vinto 2-0 a Venezia grazie alle reti di Zaccagni e Noslin. La Lazio condivide quota 13 con Roma e Inter.

Lazio-Monza, il momento delle due squadre

Il Monza di Ivan Juric si presenta all’Olimpico dopo il 2-1 sul Sassuolo. La prima vittoria stagionale ha portato i biancorossi a 4 punti e al sedicesimo posto.

Per i brianzoli l’incontro è una prova di continuità: dopo essersi sbloccati contro il Sassuolo, cercano punti anche lontano dalla Brianza. Di fronte trovano una Lazio che, nei risultati delle prime cinque giornate, ha avuto un avvio quasi senza sbavature.

I precedenti tra Lazio e Monza in Serie A

Il Monza cerca ancora la prima vittoria contro la Lazio da quando è arrivato in Serie A. Nei sei confronti disputati nelle ultime tre stagioni, il bilancio è di quattro successi biancocelesti e due pareggi.

All’Olimpico i brianzoli hanno ottenuto un 1-1 nel settembre 2023. L’ultimo precedente a Roma, giocato il 9 febbraio 2025, si è invece chiuso con un 5-1 per la Lazio. Tra gli altri risultati figurano l’1-0 laziale del novembre 2022 e lo 0-2 all’U-Power Stadium nell’aprile 2023.

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