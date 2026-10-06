Scrima ricorda “Sto qua per te”: il significato che ha scoperto dopo due anni

Due anni fa Federico Scrima completava il testo di “Sto qua per te”, la canzone d’amore per i colori della Lazio interpretata da Gianmarco Dottori e uscita per celebrare i 125 anni del club. Nell’anniversario di quel giorno, l’autore ha raccontato come il brano abbia assunto un significato che non avrebbe immaginato mentre lo scriveva.

La nascita di “Sto qua per te”

Scrima, come raccontato dal suo profilo X, voleva mettere in parole e musica cosa significhi amare i colori biancocelesti ed essere della Lazio. Ripensando al momento in cui terminò il testo, ha spiegato di non aver previsto ciò che sarebbe accaduto dopo: la canzone, nata dalla sua esperienza, è diventata parte dei ricordi di molti tifosi.

L’autore la associa alla voce della curva e alle emozioni vissute allo stadio, ma anche a quelle più intime di chi la ascolta pensando a una persona che non c’è più. È questo passaggio, dalla propria storia a quella degli altri, ad averlo colpito maggiormente.

I messaggi dei tifosi e i ricordi di famiglia

In questi due anni, ha raccontato Scrima, migliaia di persone gli hanno scritto e continuano a farlo. Alcune ricordano un nonno che ha trasmesso loro l’amore per la Lazio. Altre parlano del padre che le accompagnava allo stadio tenendole per mano, o di qualcuno che oggi non possono più abbracciare e che sentono vicino ascoltando il brano.

Per l’autore, sapere che la canzone custodisce queste storie vale più di un applauso o di un traguardo. Lo considera un dono dei tifosi e una «responsabilità bellissima».

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