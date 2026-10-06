Scrima ricorda “Sto qua per te”: il significato che ha scoperto dopo due anni

L’autore della canzone dedicata alla Lazio ripercorre la nascita del brano e racconta i messaggi ricevuti dai tifosi.

Fraioli
Fraioli

Due anni fa Federico Scrima completava il testo di “Sto qua per te”, la canzone d’amore per i colori della Lazio interpretata da Gianmarco Dottori e uscita per celebrare i 125 anni del club. Nell’anniversario di quel giorno, l’autore ha raccontato come il brano abbia assunto un significato che non avrebbe immaginato mentre lo scriveva.

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La nascita di “Sto qua per te”

Scrima, come raccontato dal suo profilo X, voleva mettere in parole e musica cosa significhi amare i colori biancocelesti ed essere della Lazio. Ripensando al momento in cui terminò il testo, ha spiegato di non aver previsto ciò che sarebbe accaduto dopo: la canzone, nata dalla sua esperienza, è diventata parte dei ricordi di molti tifosi.

L’autore la associa alla voce della curva e alle emozioni vissute allo stadio, ma anche a quelle più intime di chi la ascolta pensando a una persona che non c’è più. È questo passaggio, dalla propria storia a quella degli altri, ad averlo colpito maggiormente.

I messaggi dei tifosi e i ricordi di famiglia

In questi due anni, ha raccontato Scrima, migliaia di persone gli hanno scritto e continuano a farlo. Alcune ricordano un nonno che ha trasmesso loro l’amore per la Lazio. Altre parlano del padre che le accompagnava allo stadio tenendole per mano, o di qualcuno che oggi non possono più abbracciare e che sentono vicino ascoltando il brano.

Per l’autore, sapere che la canzone custodisce queste storie vale più di un applauso o di un traguardo. Lo considera un dono dei tifosi e una «responsabilità bellissima».

Nella pagina successiva: Il ringraziamento di Scrima: “Questa canzone è vostra”

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