Thuram si ferma in allenamento: finale di Coppa Italia a rischio?

L'Inter arriva alla finale di Coppa Italia forte dello 0-3 maturato nella scorsa giornata proprio contro la Lazio. Chivu si prepara ad affrontare la sua prima finale da allenatore dopo aver vinto lo Scudetto.

Thuram si ferma in allenamento

Marcus Thuram - Depositphotos

Come riportato da gazzetta.it, Marcus Thuram si è fermato al termine dell'allenamento di oggi, considerando che mancano due giorni alla finale la sua situazione è tutto in divenire e ad oggi va considerato in serio dubbio per mercoledì perché potrebbe non recuperare in tempo.

La probabile formazione dell'Inter

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu