Thuram si ferma in allenamento: finale di Coppa Italia a rischio?

Come riportato da gazzetta.it, Marcus Thuram si è fermato al termine dell'allenamento di oggi

Beniamino Civitelli /
Marcus Thuram - Depositphotos
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L'Inter arriva alla finale di Coppa Italia forte dello 0-3 maturato nella scorsa giornata proprio contro la Lazio. Chivu si prepara ad affrontare la sua prima finale da allenatore dopo aver vinto lo Scudetto.

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Thuram si ferma in allenamento

Marcus Thuram - Depositphotos
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Come riportato da gazzetta.it, Marcus Thuram si è fermato al termine dell'allenamento di oggi, considerando che mancano due giorni alla finale la sua situazione è tutto in divenire e ad oggi va considerato in serio dubbio per mercoledì perché potrebbe non recuperare in tempo.

La probabile formazione dell'Inter

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu

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