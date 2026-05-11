De Siervo annuncia: "Mercoledì sera un ricordo speciale per Mihajlovic"

Al microfono de “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento, l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha anche rivelato una speciale iniziativa in occasione della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma questo mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma.

Prima della finale di Coppa Italia, Vieri e Boksic porteranno la Coppa e quindi ci sarà un bel ricordo di Sinisa Mihajlovic, indimenticato giocatore di Lazio e Inter, oltre che grande allenatore a cui tutti noi pensiamo spesso.